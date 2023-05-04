Полицейские задержали петербурженку, находящуюся в межгосударственном розыске

Петербургские правоохранители задержали местную жительницу, которая числится в межгосударственном розыске, о чем сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Задержание 43-летней женщины случилось накануне на проспекте Римского-Корсакова.

Петербурженку преследуют власти неназванного сопредельного государства по делу об оказании медицинских услуг без надлежащей лицензии. Утверждается, что таким образом она в 2020-2021 годах обогатилась на сумму, равноценную примерно 3,3 млн рублей.

Задержанную отправили в следственный изолятор.