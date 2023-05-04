Количество украшений Петербурга ко Дню Победы увеличилось в три раза в 2023 году

Исполняющая обязанности председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Любовь Федорова на пресс-конференции ТАСС 4 мая сообщила, что в 2023 году количество элементов оформления города ко Дню Победы увеличилось в три раза по сравнению с 2022 годом. По ее словам, к ближайшему 9 мая Петербург должны украсить 16 200 элементов. В 2022 году их было около 5900, уточнила Федорова.

Она добавила, что увеличилась и география оформления города за счет отдаленных районов. За основу проекта украшения города легла концепция 2022 года, сообщила чиновница.

- Главными идеологическими линиями в создании концепции оформления города к указанному празднику, как и в предыдущие годы, являются символы городов-героев и городов воинской славы, <...> ордена Великой Отечественной войны, - рассказала Федорова.

И. о. председателя комитета сообщила, что штандарты времен ВОВ установят на Смольной и Воскресенской набережных. Основная масса оформления — композиции флагов России и стилизованных копий Знамени Победы.

Отметим, на оформление Петербурга ко Дню Победы комитет потратил 38,9 миллиона рублей, сообщали СМИ. Монтаж элементов начался 25 апреля, а демонтаж планируют провести с 10 мая.

София Саттарова / Фото: Скриншот пресс-конференции ТАСС