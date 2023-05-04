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Новости 13:50

В Краснодаре силовики пришли в офис местной "Команды против пыток"

фото ЗакС политика В Краснодаре силовики пришли в офис местной "Команды против пыток"

Сотрудники центра "Э" 4 мая явились в краснодарский офис правозащитной организации "Команда против пыток". Об этом представители последней сообщили в своем Telegram-канале. В помещении, помимо силовиков, находится юрист КПП.

Известно, что следственные действия ведутся в рамках дела, возбужденного в Северной Осетии, и что в нем фигурирует гражданин, рассказавший о пытках. Другие подробности дела не разглашаются.

Ранее аналогичные визиты правоохранителей совершались в офисы правозащитной организации, расположенные в Пятигорске и Нижнем Новгороде.

Подробнее об особенностях работы петербургской ячейки "Команды против пыток" читайте в публикации ЗАКС.Ру.

фото: Команда против пыток / Telegram


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