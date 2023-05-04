Замглавы комбината Мариинского театра получила почти пять миллионов рублей штрафа по делу о взятке

Ленинский районный суд поставил точку в деле экс-замглавы художественно-производственного комбината по развитию Мариинского театра Инессы Алмазовой, сообщила объединенная пресс-служба городских судов. Против нее были выдвинуты обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ), о подозрениях в ее адрес стало известно летом 2021 года.

Суд установил, что в начале 2019 года Алмазова потребовала от менеджера ООО "Винк" взятку в размере 1,2 миллиона рублей за заключение контракта на поставку комбинату бельгийского планшетного раскройщика Summa F1612. Осенью того же года она уведомила того же менеджера об установке максимальной стоимости контракта на уровне 7,5 миллиона рублей и потребовала увеличить сумму взятки до 1,6 миллиона рублей. Позже комбинат заключил сделку о поставке раскройщика с ООО "Автоэкспресс", который судебная пресс-служба называет "фактически подконтрольным" компании "Винк".

После этого Алмазова выставила счет за оплату "не имевших места в действительности фиктивных обязательств" компании "Автоэкспресс" перед индивидуальным предпринимателем Ковалем В. И. на сумму немногим менее 1,6 миллиона рублей и "получила деньги, которыми далее распорядилась по своему усмотрению", сообщили в пресс-службе судов.

Алмазова вину признала частично. Суд назначил ей штраф в размере 4,8 миллиона рублей с рассрочкой выплаты на четыре года. Также ей запрещено занимать должности в течение 10 лет.