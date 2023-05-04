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Новости 15:04

Лидеры думских фракций пожелали ежегодно слушать доклад правительства о госполитике в сфере образования

фото ЗакС политика Лидеры думских фракций пожелали ежегодно слушать доклад правительства о госполитике в сфере образования

На рассмотрение Государственной думы 4 мая поступили поправки в закон "Об образовании", текст проекта доступен для ознакомления в электронной базе парламента. Авторами инициативы выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин вместе со своим заместителем Ириной Яровой и главами всех пяти фракций.

Создатели проекта намерены обязать кабмин выступать с ежегодным докладом на тему реализации государственной политики в сфере образования, а также публиковать документ на своем сайте в интернете. При этом они оставляют порядок подготовки доклада на откуп правительству.

"Статус доклада обеспечит надлежащий уровень взаимодействия парламента и правительства Российской Федерации в реализации стратегических и общественно значимых задач государственной политики в сфере образования, обеспечения ключевых параметров стратегии национальной безопасности", — говорится в пояснительной записке к документу.

Депутаты отмечают, что Министерство просвещения занимается разработкой политики в сфере образования с 2018 года. При этом качество образования в стране выступает "неотъемлемым и приоритетным условием" благополучия и развития личности, а также обеспечения принципов общедоступности образования и единства образовательного пространства, говорится в пояснительной записке.

Комментируя внесение проекта, Володин заявил о необходимости парламентского контроля в сфере образования. "Национальный доклад <...> позволит предметно обсуждать поставленные вопросы и повысит качество принимаемых решений", — приводит его слова пресс-служба Госдумы.


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