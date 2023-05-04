Депутаты Ленобласти приняли поправки о возможности голосовать через "Госуслуги"

Большинство депутатов Заксобрания Ленинградской области одобрили поправки в законодательство о выборах, позволяющие гражданам голосовать через сервис "Госуслуги". Как отмечает пресс-служба областного правительства, тем самым законодательство региона было приведено в соответствие с федеральным.

"Развитие альтернативных площадок с помощью цифровых сервисов и повсеместное их применение в нашей жизни, в том числе и для реализации гражданами своих конституционных прав, это реальность нашей цифровой эпохи и закономерное развитие современного государства", - прокомментировала итоги пленарного заседания ЗакСа вице-губернатор Анна Данилюк.

По ее оценке, "Госуслуги" за все время своего существования заработали хорошую репутацию. Традиционный способ голосования в области, как следует из слов чиновницы, региональные власти пока отменять не собираются.