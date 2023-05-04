Петербургскому контрактнику дали семь лет колонии за регулярное оставление места службы

Гарнизонный военный суд Петербурга приговорил к семи годам колонии общего режима рядового, который с 2020 года проходил воинскую службу по контракту и после начала военной спецоперации неоднократно оставлял место несения службы.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, в деле военнослужащего насчитывается пять криминальных эпизодов. Все они относятся к статье 337 УК (самовольное оставление части или места службы).

Свои несанкционированные отлучки фигурант, признавший вину, объяснил возникшим у него прошлой весной желанием досрочного расторжения контракта. В мае прошлого года командование согласилось уволить рядового, однако этого так и не случилось. В итоге подсудимый счел, что нарушениями дисциплины сможет ускорить желаемый процесс. С октября по декабрь он пять раз покинул часть, чтобы навестить свою сожительницу.