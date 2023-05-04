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Муниципал 16:17

Суд в Петербурге оставил муниципального депутата без автомобиля

фото ЗакС политика Суд в Петербурге оставил муниципального депутата без автомобиля

Фрунзенский районный суд вынес решение по иску прокуратуры к Алексею и Александре Стариковым об обращении имущества в доход государства, сообщила 4 мая объединенная пресс-служба судов Петербурга. Первый из ответчиков состоит депутатом муниципального совета МО "Балканский", внимание ведомства привлекло несоответствие доходов и расходов семейной пары.

Как сообщил представитель прокуратуры, при изучении декларации депутата, его жены и детей были выявлены "обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии их расходов по приобретению автотранспортного средства Фольксваген Туарег и квартиры, их доходам", передает судебная пресс-служба. В связи с этим истец настаивал на обращении в доход государства принадлежащих Стариковым квартиры и машины.

Суд подсчитал, что расходы Стариковых оказались на более чем 3,8 миллиона рублей больше их задекларированных доходов. Сами ответчики говорили о том, что деньги получили от родственников в дар или же взяли в долг, при этом им удалось подтвердить получение боле трех миллионов рублей.

Суд частично удовлетворил требования прокуратуры, изъяв у Стариковых автомобиль в пользу государства. В соответствии с вынесенным решением, квартира осталась в собственности семьи муниципального депутата.


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Стариков Алексей Владимирович
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Стариков Алексей Владимирович 




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