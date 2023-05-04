Госдума рассмотрит вопрос об ответственности за нарушения при работе с биометрическими данными

На рассмотрение Госдумы 4 мая поступили поправки в Кодекс об административных правонарушениях, направленные на защиту биометрических данных россиян. В числе соавторов инициативы выступили, в том числе, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин и главы думских фракций.

Проект предусматривает введение наказания за размещение биометрических данных граждан в единой биометрической системе и иных системах, использующих персональные данные, выполненное с нарушением предъявляемых законодательством требований. Для физлиц предусматриваются штрафы в размере 6-10 тысяч рублей, для должностных лиц — 100-300 тысяч рублей, для юрлиц — 300-700 тысяч рублей. При этом за повторное нарушение максимальная сумма штрафа для юрлиц будет достигать 1,5 миллионов рублей.

"Одновременно до этих же размеров вырастут и уже действующие штрафы за незаконную обработку персональных данных", — отметили в пресс-службе парламента.

Закон о единой биометрической системе был пописан президентом Владимиром Путиным 29 декабря прошлого года. Норма предусматривает создание единой государственной биометрической системы и устанавливает запрет на передачу этих данных за рубеж.