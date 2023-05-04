Комтранс анонсировал бесплатный проезд для ветеранов в течение трех дней

В течение трех дней участники Великой Отечественной войны смогут пользоваться возможностью бесплатного проезда в общественном транспорте, сообщили в четверг в петербургском комитете по транспорту. Подобное право им предоставят 7, 8 и 9 мая в честь празднования Дня Победы.

Право бесплатного проезда получат ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также граждане, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Мера будет распространяться как на поездки в наземном транспорте, так и на пользование метрополитеном.

"Воспользоваться правом бесплатного проезда перечисленные категории граждан могут независимо от их гражданства и места жительства", — отметили в комтрансе.

Право на льготный проезд будет предоставляться при предъявлении документов, подтверждающих статус пассажира. Речь идет, в том числе, об удостоверениях к медалям.