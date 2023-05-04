В Петербурге более полутысячи человек за неделю обратились к врачам из-за укусов клещей

В общей сложности 544 человека в Петербурге обратились с 28 апреля по 4 мая за медицинской помощью в связи с присасыванием клещей, сообщили в четверг в региональном управлении Роспотребнадзора. Из них 80 человек оказались младше 17 лет.

Непосредственно в черте города известно о 104 случаях присасывания клещей. Чаще всего это происходило в Пушкинском районе, где зафиксировано 28 таких случаев. В тройку лидеров также вошли Курортный и Приморский районы, на территории которых клещи атаковали 24 и 13 человек соответственно.

За прошедшую неделю в Петербурге не выявлено случаев заражения клещевым энцефалитом и иными заболеваниями, которые передаются при укусе клещей. При этом за неделю по 4 мая специалисты исследовали 732 клеща на возбудителей энцефалита и 681 клеща — на иксодовый боррелиоз. В первом случае положительный результат был зафиксирован однажды, во втором возбудители были обнаружены у 169 членистоногих.