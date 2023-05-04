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Новости 18:37

В Петербурге задержали подозреваемых в повреждении креста возле здания БКЗ

фото ЗакС политика В Петербурге задержали подозреваемых в повреждении креста возле здания БКЗ

Минувшей ночью вандалы в Петербурге повредили поклонный крест, расположенный на Греческой площади перед Большим концертным залом "Октябрьский". Камеры видеонаблюдения запечатлели то, как они ломают деревянный крест и уносят его с собой.

Предполагаемых злоумышленников нашли в течение дня, о чем сообщает пресс-служба регионального главка МВД. Установлено, что со стороны троих молодых людей 23-24 лет имела место пьяная выходка. Их доставили в отдел полиции, где было записано видео с признаниями в содеянном и извинениями.

Все трое задержанных работают в заведении общепита. После разбирательства решится вопрос о возбуждении уголовного дела.


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