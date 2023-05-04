Более 600 петербургских семей получили выплаты на расселение коммуналок с начала года

С начала 2023 года 628 петербургских семей получили социальные выплаты на расселение коммунальных квартир, говорится в сообщении аппарата вице-губернатора Анатолия Повелия. В результате возможность переезда получили более 1,4 тысячи горожан.

По словам вице-губернатора, в апреле было выдано 204 свидетельства о праве на соцвыплаты для улучшения жилищных условий. "Благодаря этому улучшить условия проживания смогут 405 человек", - прокомментировал он.

Размер социальной выплаты остался во втором квартале года без изменений. На каждого заявителя в составе семьи полагается по 1,19 миллиона рублей. В случае с одиноко проживающими заявителями сумма составляет 2,18 миллиона рублей. Реализовать средства можно в течение года с момента их получения и исключительно при условии расселения всей коммунальной квартиры.

Сейчас в Петербурге насчитывается около 62 тысяч коммунальных квартир, в которых проживают более 200 тысяч семей. До конца года Смольный рассчитывает помочь с расселением 1574 семьям, потратив на это 3,9 миллиарда рублей.