"Фонтанка": Смольный ждет от предприятий по пять новых контрактников

В Петербурге прошла встреча представителей бизнеса с главой Выборгского района Виктором Полуниным и начальником отдела районного военкомата Александром Бажимовым. На ней коммерсанты узнали, что руководство города рассчитывает на их помощь в привлечении в ряды военнослужащих новых контрактников, о чем пишет "Фонтанка".

"Те предприятия, которые здесь находятся, которые пойдут нам навстречу, я прошу с каждого предприятия по пять человек на контракт уговорить", - произнес Бажимов на мероприятии.

По его словам, в ближайшее время нужно завербовать в полтора раза больше людей, чем было призвано в период частичной мобилизации.

В свою очередь Полунин предупредил, что на этот раз ответственные за набор контрактников чиновники отнесутся к бизнесу строже, чем по итогам осени, и будут "задавать конкретные вопросы". Отчитаться предпринимателям придется уже через полмесяца.