За неделю инфляция в России ускорилась вдвое

Росстат изучил изменения цен на потребительском рынке с 25 апреля по 2 мая. Товары и услуги всех типов подорожали за выбранный период на 0,19% (неделю назад показатель составил 0,1%). С начала января инфляция ускорилась до 2,18%.

Наибольший рост в розничной цене продемонстрировали капуста (+14,45%), лук (+10,52%), морковь (+4,65%), баранина (+2,09%), сахар (+0,87%), детские фруктово-ягодные консервы и яблоки (+0,68%).

Напротив, сильнее всего остального подешевели за последнюю неделю огурцы (-7,99%), помидоры (-4,36%), куриные яйца (-1,01%), гречка (-0,57%), свекла (-0,43%) и пшено (-0,35%).

Из непродовольственных товаров прежде всего подорожали смартфоны (+2,62%), отечественные легковые автомобили (+1,26%), обрезная доска (+0,41%), спички и туалетное мыло (+0,3%), пеленки для новорожденных (+0,28%).

Пребывание в доме отдыха или пансионате за неделю подорожало в среднем на 1,85%.

Между тем Минэкономразвития 4 мая сообщает, что инфляция в годовом выражении составила 2,42%.