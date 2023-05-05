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Новости 9:31

СК возбудил уголовное дело в отношении петербургских гидов-руферов

фото ЗакС политика СК возбудил уголовное дело в отношении петербургских гидов-руферов

Управление Следственного комитета в Центральном районе Петербурга возбудило уголовное дело в отношении гидов, предлагающих гражданам прогулки по крышам, пишет "Фонтанка".

Уточняется, что руферы попали под уголовное преследование впервые. Им вменяют 238 статью УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нынешней весной полицейские устраивали рейды на нелегальных экскурсоводов. В итоге было составлено порядка 20 административных протоколов по статье о предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения.


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