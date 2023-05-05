СК возбудил уголовное дело в отношении петербургских гидов-руферов

Управление Следственного комитета в Центральном районе Петербурга возбудило уголовное дело в отношении гидов, предлагающих гражданам прогулки по крышам, пишет "Фонтанка".

Уточняется, что руферы попали под уголовное преследование впервые. Им вменяют 238 статью УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Нынешней весной полицейские устраивали рейды на нелегальных экскурсоводов. В итоге было составлено порядка 20 административных протоколов по статье о предпринимательской деятельности без государственной регистрации или специального разрешения.