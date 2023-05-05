На уборку Павловского парка готовы потратить почти 90 млн рублей

Государственный музей-заповедник "Павловск" нуждается в подрядчике для ручной уборки Павловского парка, передаёт "Деловой Петербург". Стать участником аукциона можно до 10 мая.

В этом году музей готов потратить на очистку зелёной зоны 88,9 млн рублей. Контракт рассчитан на два года — с 2024–го по 2025–й.

Суммы выплат зависят от конкретного месяца, так как напрямую связаны с туристической нагрузкой. К примеру, осенью и зимой подрядчику будут платить по 236 тысяч рублей ежемесячно, тогда как с мая по октябрь — по 6,2 млн рублей.

"Подрядная организация ежедневно проводит уборку территории Павловского парка, памятника федерального значения. Уборка ведётся вручную, чтобы не повредить щебёночно–набивное покрытие дорог, дорожек, аллей, а также газонов", - поделились с "ДП" в администрации музея.