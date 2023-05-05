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Новости 11:21

Петербургские мосты не будут разводить в ночь на 10 мая

фото ЗакС политика Петербургские мосты не будут разводить в ночь на 10 мая

Петербургские переправы не станут разводить в ночь с 9 на 10 мая, рассказали в Telegram-канале "Мосты Петербурга". Это связано с празднованием Дня Победы.

Горожанам указали на действующее постановление правительства "Об утверждении правил эксплуатации мостов и набережных в Санкт-Петербурге". В документе прописано положение, согласно которому в нерабочие праздничные дни разводка мостов не производится.

В случае, если в графике возникнут какие-либо изменения, то на них будет сообщено на официальных станицах "Мостотреста" в социальных сетях.


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