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Новости 11:52

На 25-й линии Васильевского острова открылся детсад на 220 мест

фото ЗакС политика На 25-й линии Васильевского острова открылся детсад на 220 мест

На 25-й линии Васильевского острова открылся новый детский сад № 2 "Светлячок", рассчитанный на 220 детей, информирует пресс-служба Смольного в пятницу, 5 мая.

Появление нового детского учреждения прокомментировал градоначальник Александр Беглов, отметив его стратегическую важность, так как рядом находится новый жилмассив.

"Важно, что в саду есть все необходимое для развития детей. Во всех садиках, которые мы строим есть бассейн и соляная пещера, музыкальный и физкультурный залы, помещения для кружков", - поделился Беглов.

Воспитанники детсада с малых лет будут учить ПДД, в связи с чем губернатор преподнёс им в подарок три детских электромобиля.

В учреждении есть кабинет логопеда, есть залы с интерактивным оборудованием. Кроме того, на территории садика действует круглосуточное видеонаблюдение.

Всего в Василеостровском районе открыты 38 детских садов, 13 отделений дошкольного образования при школах и 1 начальная школа – детский сад.

В течение осени на намыве должны ввести в эксплуатацию ещё два детсада на 140 и 320 мест.


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