В Ленобласти усилен контроль за пограничным режимом

В Ленинградской области усилен контроль за соблюдением пограничного режима, сообщил 5 мая "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу пограничного управления ФСБ по региону. Жителям приграничных населенных пунктов рекомендовали не выходить из дома без документов.

"Просим жителей приграничных населенных пунктов Ленинградской области при выходе из дома иметь документы, удостоверяющие личность, во избежание возможных недоразумений", — говорится в сообщении погрануправления.

Также жителей региона попросили "с пониманием" отнестись к возможным неудобствам в связи с проведением проверок.

Как отмечается, для усиления контроля за погранрежимом планируется привлечь сотрудников полиции и Росгвардии. Сама Ленобласть граничит с Финляндией и Эстонией.