Почти 600 петербуржцев эвакуировали из-за сообщений о лжеминировании

Вечером в четверг, 4 мая, различные петербургские учреждения получили на электронную почту сообщения взрывоопасного "характера", передаёт "Мойка78".

Аноним, отправивший послание в развлекательный комплекс "Питерлен", сообщил о минировании 2 229 объектов. В их числе были 226 государственных учреждений, полторы тысячи - образовательных, 128 магазинов и ТК, 51 больница и другие.

Прибывшие на места полицейские изучили обстановку, однако никаких подозрительных предметов не обнаружили. Эвакуация проводилась лишь в одном учреждении образования: на улицу вывели 582 человека.