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Новости 12:58

Жильцы дома в Центральном районе переплатили за отопление четверть миллиона рублей

фото ЗакС политика Жильцы дома в Центральном районе переплатили за отопление четверть миллиона рублей

Прокуратура Центрального района отчиталась 5 мая о том, что добилась перерасчета платы за отопление дома № 6/18 по Заячьему переулку. Жильцы успели заплатить с марта прошлого года почти на четверть миллиона рублей больше, чем следовало.

Как установила прокуратура, с марта 2022 года жителям здания начислялась плата за отопление исходя из показаний общедомового счетчика, который "учитывал совокупное потребление нескольких самостоятельных объектов недвижимости и не позволял достоверно определить потребление каждого объекта отдельно". При этом обязанность по оплате исходя из показаний счетчика на жильцов не возлагалась, отметили в надзорном ведомстве и заключили, что результатом сложившейся коллизии стала переплата за отопление.

По результатам проверки районный прокурор внес представление руководству ПАО "ТГК-1", оно было рассмотрено и удовлетворено. Жильцам произвели перерасчет на общую сумму более 245 тысяч рублей.

Фото: pixabay


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