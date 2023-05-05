В Берлине у советских мемориалов запретили российско-украинские флаги, а также Z и V атрибутику 8 и 9 мая

Полиция Берлина запретила гражданам демонстрировать флаги Украины и РФ, а также георгиевские ленточки и Z и V атрибутику у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде, передаёт немецкое издание Tagesspiegel.

Запрет не распространяется на ветеранов Второй мировой войны, также дипломатов и делегаций стран-союзников, выступавших против нацистской Германии.

В День Победы возле мемориала в Трептов-парке в Берлине по традиции собираются тысячи русскоязычных граждан. В прошлом году советские, российские и украинские флаги в этот день также были под запретом.