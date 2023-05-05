Предприниматель из Ленобласти погиб на СВО

В ходе спецоперации на территории Донбасса погиб житель Кировского района Ленинградской области Михаил Егоров, рассказала 5 мая районная администрация в своем сообществе во "ВКонтакте".

"При выполнении задач в ходе специальной военной операции в г. Бахмут героически погиб наш земляк Михаил Валерьевич Егоров", — говорится в сообщении.

Егоров родился в 1983 году, окончил школу в Отрадном и поступил в Петербургский университет МВД. По окончании вуза он несколько лет работал в полиции на территории Кировского района, а позже уволился и занялся предпринимательской деятельностью. Также в администрации сообщили, что погибший был многодетным отцом.

"Михаил Егоров пошёл защищать Родину, отдал жизнь за нас и наше будущее", — написали сотрудники администрации.

Как уточнил портал 47news, свои соболезнования родным и близким покойного принес губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. "Боль огромной утраты разделяют сегодня с вами все ленинградцы. Светлая память!" — цитирует издание текст соболезнования главы региона.

Фото: Администрация Кировского района ЛО/ "ВКонтакте"