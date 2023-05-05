Суд в Москве приговорил к 13 годам колонии бывшего военного по делу о госизмене

Второй Западный окружной военный суд в Москве назначил 13 лет колонии для военнослужащего из Белгородской области Артёма Семёнова в рамках уголовного дела о государственной измене, информирует ТАСС.

"Суд постановил признать Семёнова виновным и назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сообщает информагентство.

Кроме того, венного лишили звания сержанта.

Отдельно указывается, что Семёнов пошёл на преступление до начала военной спецоперации на Украине. При этом задержали его в конце марта 2022 года.

Подробности разбирательства не приводятся, так как заседания проходили в закрытом режиме.