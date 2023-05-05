"Ведомости": Почти половина отправившихся на СВО политиков возвратились домой

В общей сложности 19 из 42 чиновников и депутатов различных уровней, публично объявивших об отправке в зону спецоперации, уже вернулись домой, сообщили 5 мая "Ведомости". Издание уточняет, что речь здесь идет в том числе и о временном возвращении.

Большинство политиков, участвующих в спецоперации, отправлялись туда добровольно. Мобилизованы были депутаты двух горсобраний на территории Чувашии Юрий Богданов и Григорий Михайлов, оба до сих пор остаются в зоне СВО.

Из числа депутатов Госдумы "Ведомости" насчитали 14 участников СВО, некоторые из них уже вернулись. В частности, сейчас в Петербурге находится депутат Виталий Милонов. В комментарии изданию парламентарий выразил надежду вернуться в Донбасс в ближайшие дни. "Если из Думы не будут выгонять совсем, еще побуду [в зоне спецоперации]. Молю бога, чтобы руководство разрешило мне повоевать еще", — поделился планами он.