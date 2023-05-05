В Смольном заявили об "устойчивой положительной динамике" в экономике Петербурга

В Петербурге по итогам первого квартала 2023 года наблюдается рост промышленного производства при снижении темпов инфляции, следует из опубликованного 5 мая сообщения аппарата вице-губернатора Валерия Москаленко. Оборот общепита при этом сохраняется на прошлогоднем уровне.

"Несмотря на то, что основные сложности и экономические ограничения сохраняются, общий тренд на повышение экономической самодостаточности продолжает развиваться", — заявил по этому поводу Москаленко.

Индекс промышленного производства в первые три месяца составил 103,3 %. Особое влияние на это оказался рост в обрабатывающих производствах, доля которых в промышленности составляет 85,1 %.

В то же время оборот розничной торговли сократился в январе-марте на 13,6 % относительно аналогичного периода прошлого года. В абсолютных цифрах речь идет о 497,9 миллиарда рублей. При этом в Смольном сообщили о том, что впервые с начала года наблюдалось увеличение спроса на потребительские товары. Так, в марте оборот в торговле пищевыми товарами и табачной продукцией вырос на 11,1 % относительно февраля. В случае с непродовольственными товарами увеличение составило 13,6 %.