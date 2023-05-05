Минюст внес Певчих* и Албурова** в список иноагентов

Министерство юстиции вечером 5 мая внесло изменения в реестр иностранных агентов. Список стал длиннее на 12 позиций, в него вошли восемь человек и четыре организации.

В реестр оказались внесены соратники политика Алексея Навального Мария Певчих* и Георгий Албуров**, военный эксперт Ян Матвеев***, политик Александр Осовцов****, политолог Иван Преображенский*****, оперная певица Мария Максакова-Игенбергс******, политолог Владимир Пастухов******* и тульская правозащитница Елена Агафонова********.

Также в списке оказались издание "Тайга.Инфо"*********, правозащитная организация "Кризисная группа СК SOS"**********, женское движение "Мягкая сила"*********** и "Санкт-Петербургский русский пен-клуб"************.

*Минюст внес Марию Певчих в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Георгия Албурова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Яна Матвеева в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Александра Осовцова в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Ивана Преображенского в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Марию Максакову-Игенбергс в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес Владимира Пастухова в единый реестр иноагентов

********Минюст внес Елену Агафонову в единый реестр иноагентов

*********Минюст внес "Тайгу.Инфо" в единый реестр иноагентов

**********Минюст внес "Кризисную группу СК SOS" в единый реестр иноагентов

***********Минюст внес женское движение "Мягкая сила" в единый реестр иноагентов

************Минюст внес "Санкт-Петербургский русский пен-клуб" в единый реестр иноагентов