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Новости 12:14

Минздрав хочет ввести новые ограничения на продажу алкоголя

фото ЗакС политика Минздрав хочет ввести новые ограничения на продажу алкоголя

Чиновники из Министерства здравоохранения рассматривают новые меры по ограничению продажи алкоголя. Это следует из годового отчета ведомства, на который ссылается РИА Новости.

В частности, Минздрав предлагает сократить часы продажи спиртного: запрет на его реализацию может начать действовать не с 22, а с 20 часов.

Кроме того, крепкую алкогольную продукцию (от 17,5%) хотят разрешить продавать только лицам, достигшим 21 года.

Наконец, муниципалов могут наделить правом запрещать торговлю алкоголем по выходным и праздничным дня.

Отметим, что потребление спиртосодержащей продукции в России, постепенно снижавшееся с конца 2000-х годов, стало вновь расти начиная с 2021 года.


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