Минздрав хочет ввести новые ограничения на продажу алкоголя

Чиновники из Министерства здравоохранения рассматривают новые меры по ограничению продажи алкоголя. Это следует из годового отчета ведомства, на который ссылается РИА Новости.

В частности, Минздрав предлагает сократить часы продажи спиртного: запрет на его реализацию может начать действовать не с 22, а с 20 часов.

Кроме того, крепкую алкогольную продукцию (от 17,5%) хотят разрешить продавать только лицам, достигшим 21 года.

Наконец, муниципалов могут наделить правом запрещать торговлю алкоголем по выходным и праздничным дня.

Отметим, что потребление спиртосодержащей продукции в России, постепенно снижавшееся с конца 2000-х годов, стало вновь расти начиная с 2021 года.