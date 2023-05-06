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Новости 12:27

В Нижегородской области взорвали автомобиль с Захаром Прилепиным

фото ЗакС политика В Нижегородской области взорвали автомобиль с Захаром Прилепиным

Автомобиль Audi Q7 с писателем Захаром Прилепиным на заднем сиденье взорвался в Нижегородской области. Информация об этом раньше всего появилась в Telegram-канале 112.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, прозаик получил ранения. Telegram-каналы пишут, что его водитель погиб на месте. Прилепину оказывают медицинскую помощь. РБК со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что писатель ранен тяжело. РЕН ТВ со ссылкой на источник указывает, что при взрыве пострадало двое человек.

Прилепин, представляющий "Справедливую Россию - За правду", известен своей активной поддержкой сепаратистских движений Донбасса с весны 2014 года. 

UPD 12:45 Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале заявил, что "Захар в порядке".


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