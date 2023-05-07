Бастрыкин заинтересовался вырубкой деревьев на набережной Карповки

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку из-за полученного обращения о вырубке деревьев на набережной Карповки, сообщили 7 мая в ведомстве. Причиной послужило размещенное ранее в социальных сетях обращение жителей Петербурга.

Недовольные вырубкой горожане обратились к Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации. "Отмечается, что насаждения являются частью зелено-водного каркаса Санкт-Петербурга и напрямую обеспечивают его экологическую безопасность, а также являются местом обитания птиц и мелких животных", — пересказали их позицию в пресс-службе Следкома.

В ответ Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ СК по Петербургу Олегу Бобкову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и финальных результатах.

О вырубке деревьев на набережной Карповки стало известно 2 мая. Как сообщала "Фонтанка", в администрации Петроградского района связали это с дноочистительными работами. Последние стартовали 21 апреля, из-за их проведения река до конца года станет недоступна для судоходства.