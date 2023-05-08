В Петербурге в апреле наблюдалось повышенное загрязнение воздуха

Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Петербурге в апреле был повышенным, сообщили в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). Показатель наибольшей повторяемости превышения разовыми концентрациями примеси ПДК составил в городе 1,3 %.

Чаще всего воздух был загрязнен взвешенными веществами, говорится в отчете УГМС. Повышенный уровень загрязнения фиксировался в Василеостровском, Московском и Красносельском районах Петербурга. Основными причинами запыленности атмосферы назвали полный сход снежного покрова и высыхание подстилающей поверхности.

В целом в прошлом месяце средние концентрации взвешенных веществ, диоксида азота, аммиака, формальдегида, хлористого водорода, оксида углерода, бензола, фенола и диоксида серы не превышали предельно допустимых значений. "Случаев высокого загрязнения и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле зафиксировано не было", — отметили в УГМС.