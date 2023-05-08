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Новости 10:04

Курганский губернатор пообещал выплатить до 50 тысяч рублей пострадавшим при пожарах

фото ЗакС политика Курганский губернатор пообещал выплатить до 50 тысяч рублей пострадавшим при пожарах

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал провести выплаты жителям региона, лишившимся имущества из-за бушующих пожаров, передает 8 мая ТАСС. Размер выплат не будет превышать 50 тысяч рублей.

"Мы сейчас постараемся определить сразу перечень, по которому полагаются выплаты по 10 тысяч рублей, и они начнутся сегодня в Кургане и остальных муниципальных образованиях", — приводит информагентство слова главы региона.

Компенсация за полную потерю имущества составит 50 тысяч рублей.

Губернатор отметил, что оставшиеся без жилья граждане находятся сейчас в центрах временного размещения, с ними работают психологи. Туда же должны будут прибыть сотрудники местных администраций для помощи с восстановлением утраченных документов, эта работа будет вестись без выходных, подчеркнул он.

В настоящее время на территории Курганской области бушуют лесные пожары, накануне сообщалось об эвакуации жителей ряда деревень в регионе. Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, в результате ЧП погибли шесть человек, еще 14 пострадавших получили различные травмы, в первую очередь ожоговые.

Фото: unsplash


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