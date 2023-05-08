Курганский губернатор пообещал выплатить до 50 тысяч рублей пострадавшим при пожарах

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал провести выплаты жителям региона, лишившимся имущества из-за бушующих пожаров, передает 8 мая ТАСС. Размер выплат не будет превышать 50 тысяч рублей.

"Мы сейчас постараемся определить сразу перечень, по которому полагаются выплаты по 10 тысяч рублей, и они начнутся сегодня в Кургане и остальных муниципальных образованиях", — приводит информагентство слова главы региона.

Компенсация за полную потерю имущества составит 50 тысяч рублей.

Губернатор отметил, что оставшиеся без жилья граждане находятся сейчас в центрах временного размещения, с ними работают психологи. Туда же должны будут прибыть сотрудники местных администраций для помощи с восстановлением утраченных документов, эта работа будет вестись без выходных, подчеркнул он.

В настоящее время на территории Курганской области бушуют лесные пожары, накануне сообщалось об эвакуации жителей ряда деревень в регионе. Как сообщил ТАСС источник в медицинских кругах, в результате ЧП погибли шесть человек, еще 14 пострадавших получили различные травмы, в первую очередь ожоговые.

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