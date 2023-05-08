РБК: Накопления регионов могут сократиться на треть по итогам года

Российские регионы к концу 2023 года могут лишиться значительной части накопленной подушки безопасности, накопленной за предыдущее время, сообщил 8 мая РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства "Эксперт РА".

По итогам 2022 года у регионов скопилась рекордная сумма неизрасходованных денежных средств в размере 2,28 триллиона рублей. Однако в течение 2023 года на поддержку местных бюджетов может потребоваться до 0,8 триллиона рублей.

"Итоги 2023 года регионы подведут, вероятно, со снижением остатков средств на счетах до 1,44 триллиона рублей в связи с планируемым частичным покрытием прогнозируемого дефицита региональных бюджетов и сдержанными ожиданиями по поступлениям налоговых и неналоговых доходов", — цитирует подготовленный доклад издание.

Согласно прогнозу, на решение регионов использовать подушку безопасности может повлиять ряд факторов. В частности, речь идет об обязательствах по росту расходов, заложенных в местных бюджетах, при снижении уровня совокупных доходов. Как полагают в агентстве, собственные доходы регионов уменьшатся в пределах 5-10 %, а агрегированный дефицит региональных бюджетов составит около 1,9 триллиона рублей, что соответствует 12 % от их доходов.

Фото: pixabay