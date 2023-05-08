Дрозденко возглавил колонну участников мотопробега ко Дню Победы

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко присоединился к участникам мотопробега "Мы помним", сообщили 8 мая в Telegram-канале региональной администрации. Как отмечается, чиновник занял место во главе колонны, стартовавшей от деревни Керро во Всеволожском районе.

"Между собой мотоциклисты называют сегодняшний пробег — "Бессмертный мотополк": на лобовых стеклах байков закреплены портреты дедов и прадедов — участников Великой Отечественной войны", — говорится в сообщении.

Мотопробег должен завершиться у музея-панорамы "Прорыв блокады Ленинграда" на берегу Невы. Там запланирована встреча участников мероприятия с ветеранами и праздничным концертом.

Фото: скриншот видео в Telegram-канале "Админка Ленобласти"