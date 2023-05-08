Бастрыкин выступит с докладом в ходе ПМЮФ

Следственный комитет намерен впервые провести дискуссионную сессию на Петербургском международном юридическом форуме, сообщил 8 мая ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Мероприятие будет посвящено вопросам правового обеспечения национальной безопасности, основным докладчиком заявлен председатель СК Александр Бастрыкин.

"Тема выбрана неслучайно, так как безопасность общества, безопасность нации, безопасность государства в современном динамично меняющемся мире стали чрезвычайно актуальными", — объяснили в СК, попутно выразив убежденность в том, что правовой суверенитет выступает в качестве гаранта национальной безопасности.

Участники мероприятия обсудят вопросы защиты традиционных ценностей народов России и прав соотечественников за рубежом. Также предполагается, что они уделят время обсуждению вопросов завершения процедуры осуждения нацизма.

Мероприятие начнется 11 мая в 14:00. Среди его участников заявлены глава Минюста Константин Чуйченко, глава Минпросвещения Сергей Кравцов и уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова.