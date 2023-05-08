Досрочные выборы президента Узбекистана состоятся в июле

Досрочные выборы президента Узбекистана состоятся спустя два месяца, следует из сообщения в Telegram-канале пресс-секретаря главы этого государства Шерзода Асадова, опубликованного 8 мая.

"Указом президента Республики Узбекистан досрочные выборы президента Республики Узбекистан назначены на 9 июля 2023 года", — написал пресс-секретарь.

Ранее стало известно о том, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о назначении досрочных выборов в стране. Необходимость подобной меры он связал с проводимой в стране конституционной реформой. "По нашему основному закону в первую очередь реформируются все ветви власти, серьезно меняется соотношение и баланс между ними", — цитирует ТАСС его слова, обращенные к главам обеих палат парламента и представителям общественности.

В конце апреля в стране прошел референдум по новой редакции конституции. В частности, обновленный документ содержит положение об увеличении продолжительности президентского срока с пяти до семи лет.

Фото: Telegram-канал "Prezident matbuot kotibi | Sherzod Asadov"