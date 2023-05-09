В Петербурге стартовал парад Победы

В центре Петербурга стартовал военный парад по случаю Дня Победы. В мероприятии принимают участие свыше четырёх тысяч человек и порядка 80 единиц спецтехники.

Изначально на Дворцовую площадь вынесли российский триколор, а также копии Знамени Победы. Руководит парадным шествием руководитель Михайловской артиллерийской академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев, а принимает — замкомандующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий.

На трибунах разместились ветераны, перед ними прошествуют кадеты, суворовцы, курсанты военных вузов, члены "Юной Армии", ученики кадетских классов ФСО и Следственного комитета. В событии также будут задействованы студенты вузов МВД, МЧС, Росгвардии.

Как пишут СМИ, в этом году в параде участвует большее количество ретротехники, во главе колонны — танк Т-34.

Современную технику представляют бронеавтомобили "Тигр", ракетные комплексы "Искандер", С-400 "Триумф" и "Бастион", которые, как утверждается, задействованы в СВО.