ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:52

В Петергофе под звуки победных песен запустили основные фонтаны

фото ЗакС политика В Петергофе под звуки победных песен запустили основные фонтаны

В Петергофе запустили фонтаны Большого каскада и "Самсон". В напоминание о прошлом города это действо произошло под звуки военных песен.

"Война стала трагедией для Петергофа: пострадали практически все дворцы и парки. Потребовались десятилетия упорного труда тысяч людей, чтобы вернуть былое великолепие шедевру дворцово-паркового искусства", — отчитались в пресс-службе ГМЗ "Петергоф".

Во время Великой Отечественной войны Большой каскад был превращён в руины. Немецкие военные похитили статуи "Самсона", "Невы", "Волхова", "Тритонов", которые пришлось восстанавливать заново.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости9 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама