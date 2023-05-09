В Петергофе под звуки победных песен запустили основные фонтаны

В Петергофе запустили фонтаны Большого каскада и "Самсон". В напоминание о прошлом города это действо произошло под звуки военных песен.

"Война стала трагедией для Петергофа: пострадали практически все дворцы и парки. Потребовались десятилетия упорного труда тысяч людей, чтобы вернуть былое великолепие шедевру дворцово-паркового искусства", — отчитались в пресс-службе ГМЗ "Петергоф".

Во время Великой Отечественной войны Большой каскад был превращён в руины. Немецкие военные похитили статуи "Самсона", "Невы", "Волхова", "Тритонов", которые пришлось восстанавливать заново.