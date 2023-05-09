В День Победы для петербуржцев откроют двери на бесплатной основе некоторые музеи

Петербуржцы, а также гости города смогут бесплатно посетить некоторые музеи в День Победы 9 Мая, информирует пресс-служба Смольного.

Среди прочих для горожан стали доступны Музей обороны и блокады Ленинграда, Центральный военно-морской музей, Музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, Музей политической истории России, Музей истории подводных сил им. Маринеско, исторический парк "Россия — моя история", монумент героическим защитникам Ленинграда и крепость Орешек.

"На каждой из площадок можно будет больше узнать об истории Великой Отечественной войны", — уточнили в Смольном.

В то же время добираться до крепости Орешек петербуржцам придётся за собственные деньги.