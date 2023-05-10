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Станцию метро "Выборгская" вновь закрывали в утренний час-пик на 16 минут

фото ЗакС политика Станцию метро "Выборгская" вновь закрывали в утренний час-пик на 16 минут

Утром в среду, 10 мая, станция петербургского метрополитена "Выборгская" вновь была недоступна для входа пассажиров, ограничения вводили на 16 минут, информирует пресс-служба городской подземки.

Доступ к станции ограничили в 8:40, а уже в 8:56 она снова открыла свои двери. Причина закрытия - увеличение пассажиропотока. Горожан призывали пользоваться соседними станциями.

Ежедневные ограничения ввели с 20 апреля. Мера была необходимой ввиду начавшегося ремонта эскалатора, который по плану должен завершиться к 30 июня.


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