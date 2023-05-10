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Новости 10:38

Бывший бетонный завод на Софийской улице выставили на продажу за полмиллиарда рублей

фото ЗакС политика Бывший бетонный завод на Софийской улице выставили на продажу за полмиллиарда рублей

Группа компаний ЛСР решила избавиться от бывшего бетонного завода, расположенного на Софийской улице, передаёт "Деловой Петербург".

Площадь выставленной на торги территории составляет почти 6 гектаров. Стоимость объекта собственник оценил в 500 млн рублей.

Представители ЛСР объяснили продажу экс-завода необходимостью оптимизации активов компании.

Эксперты считают, что возвести жилые дома на продаваемой территории будет весьма проблематично, так как в непосредственной близости располагается КАД и объездная железная дорога. Участок пригоден для возведения склада.


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