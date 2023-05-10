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Новости 10:59

Петербуржец пожаловался полиции на соседа, вывесившего на двери шарики в цветах флага Украины

фото ЗакС политика Петербуржец пожаловался полиции на соседа, вывесившего на двери шарики в цветах флага Украины

Минувшим днём, 9 мая, петербуржцы дважды жаловались полиции на неподобающие, с их точки зрения, вещи, исполненные в цветах флага Украины, пишет "Фонтанка".

Первый звонок правоохранителям поступил от горожанина, которого не устроил костюм историка моды Александра Васильева, пошитый из ткани жёлто-синих оттенков.

Ещё один петербуржец пожаловался на "украинский флаг", висящий на двери одной из квартир. На месте оказались воздушные шарики белого, синего и жёлтого цвета. Полицейские провели профилактическую беседу, после чего украшения сняли.


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