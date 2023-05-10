Петербуржец пожаловался полиции на соседа, вывесившего на двери шарики в цветах флага Украины

Минувшим днём, 9 мая, петербуржцы дважды жаловались полиции на неподобающие, с их точки зрения, вещи, исполненные в цветах флага Украины, пишет "Фонтанка".

Первый звонок правоохранителям поступил от горожанина, которого не устроил костюм историка моды Александра Васильева, пошитый из ткани жёлто-синих оттенков.

Ещё один петербуржец пожаловался на "украинский флаг", висящий на двери одной из квартир. На месте оказались воздушные шарики белого, синего и жёлтого цвета. Полицейские провели профилактическую беседу, после чего украшения сняли.