Бывший директор ГУДП "Центр" получил условный срок по делу о растрате

Красногвардейский районный суд Петербурга приговорил к четырем годам условного срока бывшего директора ГУДП "Центр" Геннадия Фомина. Как пишет объединенная пресс-служба городских судов, своей вины в крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) экс-госслужащий не признал.

Суд установил, что в первой половине 2020 года Фомин при пособничестве гендиректора ООО "Эконева" Юрия Чернокозинского использовал свое служебное положение для присвоения более 9,5 млн рублей. Чиновник подписал заведомо фиктивные акты приемки работ. Контракт заключался на механизированную уборку улиц во Фрунзенском районе.

За время судебного разбирательства ущерб, нанесенный государственному предприятию, был полностью погашен. Чернокозинский получил три года условно.