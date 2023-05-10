Baza: В Москве начали задерживать граждан за "дискредитирующую" армию одежду

Столичные правоохранители стали задерживать граждан, которые, по их мнению, носят одежду "неправильных" цветов, пишет Baza. Один мужчина был одет в жёлто-синие штаны, другой — куртку. В обоих случаях на москвичей составили протоколы за дискредитацию армии.

Накануне, 9 мая, силовики задержали 39-летнего Александра, который работает уборщиком в психоневрологическом интернате № 5. Поводом стала жёлто-синяя куртка. В отделе ему выписали протокол по статье 20.3.3 КоАП (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации). Теперь ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

В тот же день на Большой Дмитровке задержали 26-летнего Виталия из Волгограда. Его куртка была в порядке, но штаны опять же жёлто-синего сочетания. На мужчину выписали протокол по той же статье, ему также грозит штраф.