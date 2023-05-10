Безымянным проездам у Пулковской обсерватории присвоили "космические" названия

Градоначальник Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому безымянным проездам у Пулковской обсерватории присваиваются имена, информирует пресс-служба Смольного.

Согласно документу, отныне на карте Северной столицы есть такие названия, как улица Георгия Гречко – она проходит от улицы Струве до Орбитальной улицы. Наименование присвоено в честь уроженца Ленинграда, летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Георгия Гречко.

Проезд от Пулковского шоссе до Меридианной улицы стал улицей Струве. Своему названию улица обязана заслугам российских астрономов, первых директоров Пулковской обсерватории Василия Струве и Отто Струве.

Меридианная улица – от улицы Струве до Орбитальной улицы – названа по Пулковскому меридиану, на котором расположена Пулковская обсерватория.

"Орбитальная улица – от Пулковского шоссе до Меридианной улицы. Она расположена в квартале, примыкающем к Пулковской обсерватории", – заключили в Смольном.