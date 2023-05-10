Путин отменил визовый режим с Грузией

Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима с Грузией. Он перестанет действовать начиная с 15 мая текущего года.

С обозначенного времени гражданам Грузии будет достаточно только паспорта для въезда в РФ. Срок пребывания — до 90 дней.

Кроме того, отдельным указом самолётам российских авиакомпаний позволяется совершать рейсы в Грузию.

Напомним, первый раз авиасообщение с закавказским государством было прервано в 2006 году из-за шпионского скандала. Впоследствии это было сделано ещё в 2008, 2017 и 2019 году.