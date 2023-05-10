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Новости 13:45

Пожилая петербурженка заподозрила неладное в детском самокате, брошенном у поликлиники

фото ЗакС политика Пожилая петербурженка заподозрила неладное в детском самокате, брошенном у поликлиники

Жительница Красногвардейского района позвонила в полицию, испугавшись брошенного на газоне детского самоката, в деталях которого она увидела нечто, напомнившее ей бомбу, пишет "Фонтанка".

Звонок на пульт правоохранителей поступил вечером 9 мая. Бдительная 72-летняя горожанка рассказала силовикам, что уже час наблюдает за оставленным на газоне у поликлиники самокатом. В конструкции изделия её смутила подозрительная пластина, торчавшая из заднего колеса.

Прибывшие на место полицейские действительно нашли на газоне детский самокат, однако никакой опасности он не представлял.


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