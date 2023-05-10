В Коломягах продают земельный участок за четверть миллиарда рублей

Земельный участок в Приморском районе Петербурга площадью почти 8 тысяч кв. метров 7 июня уйдет с молотка. Как сообщает Российский аукционный дом (РАД), речь идет о территории к юго-западу от пересечения Афонской и Поклонногорской улиц. Организаторы торгов считают, что на местности можно построить до 12 тысяч кв. метров малоэтажного жилья. Нынешние два строения на участке новый владец будет вправе снести.

"Одно из преимуществ объекта – есть разработанный АГО (архитектурно-градостроительный облик) на постройку малоэтажного многоквартирного жилого дома с парковкой для автомобилей", - прокомментировала предстоящие торги замглавы департамента продаж РАД Дарья Гончарова.

Начальной стоимостью лота сделали 250 млн рублей. Заявки от участников примут до 6 июня включительно.