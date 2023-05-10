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Муниципал 16:15

Власти МО "Горелово" закупит сахарную вату и петушки на палочке для гостей муниципальных праздников

фото ЗакС политика Власти МО "Горелово" закупит сахарную вату и петушки на палочке для гостей муниципальных праздников

Администрация МО "Горелово" объявило конкурс на организацию праздников в муниципалитете. Стартовая цена закупки - 7 млн рублей. 

За эти деньги необходимо провести два мероприятия. Первое - праздник в честь Дня основания Петербурга и Дня Горелово. Его гостей необходимо угощать сахарной ватой. Муниципальные власти потребовали предоставить 200 порций угощения.

Мероприятие должно продлиться не менее двух часов и вместить до 500 участников. Оно завершится концертом "медийного коллектива или исполнителя".

Кроме того, в закупку входит празднование нового 2024 года. Гостям этого мероприятия предлагается вручать петушки на палочке. Необходимо закупить 30 таких леденцов. 

Ожидается, что праздник продлится не менее одного часа. В нем смогут принять участие до сотни жителей.

К "новогодней" части закупки также относится праздничное украшение муниципалитета.


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